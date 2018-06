Il Comune assume assistenti sociali: come candidarsi

Il Comune torna a assumere, stavolta per aumentare il numero di assistenti sociali e funzionari socio educativo-culturali: il bando è stato pubblicato nei giorni scorsi e scade il 2 luglio, termine entro cui è necessario inviare le domande di adesione.

La figura ricercata, sottolinea il Comune, «dovrà possedere elevate conoscenze specialistiche e competenze professionali necessarie per gestire i metodi e le tecniche proprie del servizio sociale in un contesto complesso, caratterizzato anche da situazioni di disagio sociale, sia di gruppi (soprattutto famiglie) sia di singoli, nonché le competenze e gli strumenti necessari per gestire la comunicazione e l’informazione relative ai diritti dei cittadini in una società in rapida trasformazione».

Il candidato, che verrà assunto a tempo pieno e indeterminato (con posizione economica d.1) dovrà svolgere un’attività che si sviluppa su quattro filoni principali: accoglienza e decodifica della domanda della persona, presa in carico, programmazione e realizzazione di progetti a livello territoriale e costruzione di reti con atri enti e realtà cittadine. Può partecipare al bando chi è iscritto all’Albo professionale degli Assistenti Sociali, e l’assunzione è subordinata al superamento della prova d’esame scritta e orale.

Si tratta del terzo bando emesso dal Comune per assumere professionisti nel campo del sociale e dell’istruzione: lo scorso marzo e lo scorso aprile era stato il turno di insegnanti della scuola d’infanzia.