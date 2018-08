Capriole sulle nuvole cerca 30 giovani che vogliono diventare animatori professionisti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

L'agenzia di animazione Capriole sulle Nuvole cerca 30 nuovi animatori, anche alla prima esperienza di lavoro: 15 per la nuova sede di Genova Sampierdarena e 15 per la sede di Savona. I giovani selezionati seguiranno appositi corsi di formazione gratuiti nelle sedi dell’agenzia e saranno affiancati, direttamente sul campo, da esperti animatori di Capriole sulle Nuvole, operando in piccoli e grandi eventi.

"Vogliamo offrire un’opportunità di lavoro a 30 giovani che desiderino imparare il mestiere che riteniamo il più bello del mondo: quello dell’animatore per bambini, dice Silvia Olivieri titolare di Capriole sulle Nuvole, un mestiere affascinante e formativo, che si può fare a tempo pieno, part time o anche solo nei weekend. Tutti gli animatori Capriole sulle Nuvole sono preparati con corsi specifici ed hanno tanta esperienza sul campo, molti laureati in discipline pedagogiche ed educative.”

A metà settembre inizieranno corsi di formazione completamente gratuiti per i nuovi animatori e da subito i ragazzi ritenuti idonei potranno cominciare a lavorare e ad essere remunerati. LA PRIMA GIORNATA DI SELEZIONE SARà IL 6 SETTEMBRE PRESSO LA SEDE DI SAVONA. Per partecipare alle selezioni potete contattare Capriole sulle Nuvole tramite Whatsapp al numero 3472944077 (Segreteria). Per ulteriori informazioni: www.capriolesullenuvole.it, www.compleannogenova.it