Aster assume, indetti tre nuovi bandi: come partecipare

Aster assume personale. L’azienda partecipata che si occupa di manutenzioni per il Comune di Genova ha indetto tre nuovi bandi di gara finalizzati a reperire personale tecnico da impiegare nei settori Strade, Verde e Rivi.

Le domande devono essere presentate, per tutti e tre i settori, entro il 24 luglio 2020 alle 18, e vanno sottoposte escuvamente online tramite Randstad Italia S.p.A., società che si occupa di collocamento.

A oggi non è noto il numero di lavoratori che verranno assunti: l’azienda stilerà una graduatoria e selezionerà sulla base delle esigenze organizzative, tenendo conto che le assunzioni non potranno superare il numero massimo autorizzato dal Comune di Genova, in conformità ai Piani del Fabbisogno del Personale formalmente approvato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I contratti previsti sono a tempo indeterminato, e per partecipare alla selezione è richiesta una serie di requisiti che variano a seconda del settore: