L'agenzia di animazione "Capriole sulle nuvole" cerca 30 animatori

L'agenzia di animazione Capriole sulle Nuvole cerca 30 nuovi animatori, anche alla prima esperienza di lavoro: 15 per la sede di Genova e 15 per la sede di Savona. Ai primi di febbraio i giovani selezionati seguiranno appositi corsi di formazione gratuiti nelle sedi dell’agenzia e saranno affiancati, direttamente sul campo, da animatori professionisti di Capriole sulle Nuvole, operando, retribuiti, in piccoli e grandi eventi nelle province di Genova e Savona.

“Capriole sulle Nuvole è un'agenzia di animazione tutta ligure che da oltre 6 anni lavora in Liguria, Lombardia e basso Piemonte, organizzando piccoli e grandi eventi per enti pubblici e privati. Dalle feste di compleanno per bambini, ai grandi eventi di piazza, dalla gestione dell'animazione e Kids club a 5 stelle come per il Grand Hotel di Alassio alle serate ed eventi in costume per ristoranti e negozi. Moltissime sono le opportunità di crescita personale e professionale per il giovani che entrano nel nostro Team, un gruppo giovane, dinamico, preparato, dice Silvia Olivieri titolare di Capriole sulle Nuvole.

Quello dell'animatore è un mestiere divertente e stimolante, sempre nuovo e ricco di opportunità, che ti consente di viaggiare e conoscere tante persone, un mestiere che si può fare a tempo pieno, part time o anche solo nei weekend”. A febbraio inizieranno corsi di formazione completamente gratuiti per i nuovi animatori e da subito i ragazzi ritenuti idonei potranno cominciare a lavorare, affiancati ai professionisti, nelle province di Genova e Savona. Requisiti: età tra i 18 ed i 26 anni, energia e simpatia, personalità estroversa, possibilmente automunito. Per partecipare alle selezioni potete contattare direttamente la segreteria di Capriole sulle Nuvole tramite Whatsapp al numero 347 2944077.

