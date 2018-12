Anci assume due contabili: come candidarsi

Anci Liguria, l’associazione che riunisce i sindaci dei Comuni della regione, è in cerca di due persone da inserire nell’ambito della gestione della finanza locale.

Il bando è aperto e scade il 21 dicembre 2018: il contratto prevede l’assunzione a tempo pieno con inquadramento di quarto livello o tramite apprendistato per candidarti con età compresa tra i 18 e i 29 anni. Il profilo ricercato è quello di tecnico specializzato in materia finanziaria locale, che conosca la struttura dei bilanci degli enti pubblici e le relative problematiche e che supporti gli enti associati nella loro risoluzione e nella redazione dei documenti contabili.

Tra i requisiti richiesti per partecipare alla selezione ci sono laurea triennale o diploma di laurea, la conoscenza di finanza pubblica locale, bilancio, contabilità pubblica e privata e di almeno una lingua straniera (inglese o francese). Le domande corredate da cv vanno consegnate a mano nella sede di Anci Liguria, a Palazzo Ducale, oppure via raccomandata all’indirizzo della sede o via posta certificata all’indirizzo anciliguria@pec.it.