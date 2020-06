Amt, dopo l’emergenza Covid ripartono le selezioni per autisti bus

Dopo lo stop obbligatorio dovuto all’emergenza sanitaria coronavirus, ripartono le selezioni per autisti di autobus Amt.

L’azienda aveva indetto la selezione il 6 marzo, fermandola pochi giorni dopo - il 10 marzo - proprio causa covid-19. In questi giorni ha nuovamente aperto la ricerca, e le candidature potranno essere inviate sino alle 12 del 31 luglio 2020. Tre le categorie cui si può fare domanda:

Categoria A essere nati dopo il 31 dicembre 1990

Categoria B: essere nati prima del 1° gennaio 1991 e, in questo caso, essere attualmente beneficiari di una delle seguenti tipologie di trattamento di disoccupazione

Categoria C: risultare iscritti alle liste di Collocamento Mirato (Legge 68/99 art. 1, art. 18).

I candidati che saranno convocati, dopo la compilazione del Modulo di Autocertificazione/Domanda di Partecipazione, dovranno presentarsi nel luogo e all’orario indicato con fototessera, curriculum vitae e patente di guida. La selezione prevede lo svolgimento nella stessa giornata di più prove - test, questionari, colloqui - gestite da una commissione mista composta da personale specializzato di società esterne di selezione e interno aziendale.

Verrà poi stilata una graduatoria a seconda delle categorie in cui rientrano i singoli candidati, cui Amt potrà attingere per eventuali assunzioni attraverso contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi (i dettagli e il modulo per partecipare qui).