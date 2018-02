Lavoro, la Camera di Commercio: «In tre anni + 7%». La Cgil: «Bilancio avventato»

Botta e risposta sul tema dell'occupazione tra la Camera di Commerco e la Cgil. Se la prima, infatti ha diffuso uno studio che parla di crescita di posti di lavoro di quasi il 7% negli ultimi tre anni, da parte della Cgil è arrivato l'invito alla prudenza e ad attendere i dati ufficiali Istat per avere un quadro più preciso della situazione.

Lo studio effettuato dalla Camera di Commercio si basa sui dati forniti dall’Inps al Registro delle Imprese, secondo cui nel 2016 e nel 2017 i posti di lavoro in Liguria sarebbero aumentati del 6,8%, del 6,9% soltanto a Genova.

L'analisi prende in considerazione i dati relativi al numero degli addetti nelle localizzazioni liguri, vale a dire in tutti i luoghi (laboratori, officine, stabilimenti) in cui le imprese esercitano la propria attività, comprendendo non solo i dipendenti ma anche titolari, soci ed eventuali familiari delle imprese del commercio, artigianato e agricoltura. L’analisi parte dal 2014, ed evidenzia come, dopo un anno pressoché di immobilismo, l’occupazione sia tornata a crescere: sarebbero 30.000 i posti di lavoro in più in Liguria, metà dei quali soltanto a Genova, che nel 2017 conta su 194.768 persone impiegate nelle imprese locali contro le 182.270 del 2014 e le 188.866 del 2016.

I numeri delle imprese in Liguria

Quasi 6mila posti di lavoro in più nel capoluogo ligure da un anno all’altro, dunque, con il settore del commercio (all’ingrosso e al dettaglio) e della riparazione di autoveicoli e moto a fare da traino: in Liguria sono oltre 98mila le persone impiegate in questi settori, 42.471 soltanto nel Comune di Genova. Seguono a livello regionale tutti i lavoratori del settore manifatturiero (64.119) e chi lavora nel settore dei servizi alberghieri, di alloggio e di ristorazione.

Il quadro cambia poco a livello locale: dopo il commercio, sia in provincia di Genova sia nel Comune sono le attività manifatturiere a impiegare maggior personale (36.461 nel primo caso, 24.611 nel secondo), seguite poi dagli addetti al trasporto e al magazzinaggio. I settori che risultano meno in crescita dal punto di vista occupazionale sono invece quello dell’estrazione da cave e miniere (in tutta la regione sono 693, in diminuzione rispetto al 2014) e, dato particolarmente significativo, quello dell’istruzione: pur in crescita rispetto al 2014, in Liguria sono 3.644 le persone impiegate in questo settore, 1.744 a Genova.

«È un quadro positivo - ha detto soddisfatto il presidente della Camera di Commercio, Paolo Odone - perché ne viene fuori una crescita degli addetti che nasce sia dalle imprese genovesi e liguri sia da imprese di altri territori che hanno stabilimenti o esercizi nella nostra regione. Come sempre la nostra economia si dimostra poco “ciclica”, nel senso che siamo ripartiti con un certo ritardo rispetto al resto del paese, ma possiamo dire che la ripresa c’è e i numeri ci hanno sorpreso favorevolmente».

La Cgil: «Bilancio avventato»

Sulla questione, e in particolare sullo studio diffuso dalla Camera di Commercio, è intervenuta la Cgil, che ha invitato ad aspettare il 13 marzo - giorno in cui verranno diffusi i dati Istat sul lavoro, per avere una fotografia più precisa dello stato dell’occupazione in Liguria.

«Sono gli unici dati ufficiali sull’occupazione in Liguria e province - ha fatto sapere Marco De Silva, responsabile Ufficio Economico della Cgil - I dati Istat parlano di occupati (o disoccupati) considerando tutta la platea dei lavoratori (dipendenti, autonomi, privati, pubblici, regolari e irregolari) con metodologie campionarie e con criteri omogenei in tutta l’Eurozona. Spesso i dati Istat sono divergenti da altri dati, come per esempio quelli dell’Inps licenziati oggi dalla Camera di Commercio, semplicemente perché misurano con metodi differenti fenomeni differenti in tempi differenti».

È importante - prosegue la Cgil - non confondere occupati e numero di contratti attivati, rilevazioni campionarie con dati amministrativi, dati di flusso con quelli di stock; i dati Inps misurano il numero di contratti attivati e poiché nello stesso anno la stessa persona può avere più contratti, i numeri rilevati non corrispondono ad altrettanti posti di lavoro. Infine occorre decidere una volta per tutte che se si prende per buono il dato ISTAT sull’occupazione, allora tale fonte deve essere considerata affidabile e di riferimento sempre e non solo quando risponde positivamente ad esigenze dialettiche di parte o di propaganda politica. Per De Silva è dunque «piuttosto avventato parlare di occupazione in crescita, in quanto non è affatto escluso, anzi è assai probabile, che complessivamente gli occupati nel 2017 non solo non siano cresciuti ma addirittura siano calati».