Chiusura New Log, a rischio 30 posti di lavoro: assemblea permanente a Multedo

Sono 30 i lavoratori della cooperativa New Log che da venerdì 14 settembre hanno occupato in maniera permanente la sede di Postel Genova, a Multedo, per protestare contro la decisione dell’azienda di chiudere i centri cittadini.

Lunedì mattina, in particolare, i lavoratori hanno chiesto alla cittadinanza di partecipare al presidio davanti agli ingressi dell’edificio alla luce della possibilità, da parte dell’azienda, di iniziare a smontare e trasferire i macchinari, senza possibilità di trattativa per salvare il futuro dei 30 dipendenti.

A Genova la New Log attraverso subappalto gestisce, per Postel - controllata di Poste Italiane - le cosiddette “poste massive”, e cioè gli imbustamenti e le spedizioni di grandi quantità di corrispondenza utilizzati da grandi aziende o enti pubblici. Un servizio in attivo, sottolineano i sindacati, che si interrogano sui motivi alla base della scelta di chiusura: «Un altro duro colpo per l’economia genovese», è stato il commento. Gli stessi dipendenti di Postel hanno manifestato solidarietà ai colleghi della New Log affiggendo uno striscione agli ingressi dell’edificio di Multedo.