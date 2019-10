Nuovo supermercato nel levante genovese

Come preannunciato nel 2017, oggi pomeriggio è stato inaugurato il nuovo punto vendita Coop in via del Commercio a Nervi (palazzo ex Inps), il quarantanovesimo della rete Coop Liguria. Conta circa 600 metri quadrati di superficie di vendita, su due piani, e mette a disposizione della clientela una ventina di posti auto riservati.

Il nuovo supermercato occupa 20 addetti, di cui 9 neoassunti, e ha un assortimento complessivo di oltre cinquemila articoli. Al piano terra si trovano la piazza dell'ortofrutta, con un'area dedicata a quella locale; il banco assistito della pescheria; salumi, formaggi e prodotti di gastronomia a libero servizio, ideali per chi ha poco tempo da dedicare alla spesa; i prodotti tipici del territorio; i vini, le birre, i surgelati e la barriera casse, composta da tre postazioni.

Al piano superiore trovano invece spazio i banchi assistiti delle carni e della gastronomia, quest'ultimo arricchito da un banco caldo per la vendita dei polli allo spiedo e da un angolo per la focaccia e la pizza al taglio, il distributore di pane fresco sfuso e un'ampia proposta di generi vari (prodotti da dispensa, articoli per la cura della casa e della persona, articoli per animali, alimenti per l'infanzia, bevande ecc.).

L'orario di apertura del negozio è il seguente: dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20.30 e la domenica dalle 8 alle 20. Il punto vendita effettua anche un servizio di consegna della spesa a domicilio (entro un raggio di 4 chilometri) con tariffe agevolate per i soci.

All'interno del punto vendita è attivo anche il punto soci, aperto dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Come sempre in occasione delle aperture, la Cooperativa propone una promozione rivolta ai nuovi soci, che riceveranno in omaggio 5 buoni sconto del valore di 5 euro, spendibili su una spesa minima di 25 euro.