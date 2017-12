Natale, aumenta la spesa dei genovesi per i regali: ecco cosa c'è sotto l'albero

Un Natale all’insegna dell’hi-tech, quello dei genovesi: sotto gran parte degli alberi della Superba quest’anno spiccano doni acquistati in negozi di elettronica e informatica, anche se non mancano gioielli e giocattoli. I dati arrivano da Ascom Confcommercio, che ha confermato che quest’anno i consumi per il periodo natalizio sono in leggera crescita rispetto allo scorso anno.

Bene l'abbigliamento e i gioielli, vola la tecnologia

A detenere il primato, come detto, è il settore dell’informatica, anche se aumenta le vendite anche in settori tradizionali come l’abbigliamento e i giocattoli. Proprio per quanto riguarda l’abbigliamento, quest’anno Federmoda ha nuovamente appoggiato il piccolo commercio indipendente lanciando la campagna “Acquista sotto casa”, incentivando ad acquistare i regali di natale nei negozi della città. Le spese si concentrano soprattutto sulla camiceria, maglieria, jeanseria e sugli accessori di abbigliamento come le sciarpe e i berretti. Il freddo delle ultime settimane ha promosso anche le vendite di giacconi e cappotti, mentre tra le calzature - che registrano una crescita delle vendite del 10% - a dominare è la scarpa sportiva, possibilmente griffata. Bene anche la lingerie, soprattutto in vista del Capodanno.

Resta comunque forte la “tradizione” dei gioielli: stando a quanto confermato dall’Associazione Gioiellieri dell’Ascom di Genova, perle e diamanti sono andati per la maggiore tra i genovesi a caccia di doni, così come gli oggetti di metallo prezioso personalizzati, l’oreficeria e la gioielleria fashion che registra una crescita circa del 10%. Reggono anche gli oggetti di metallo non prezioso come l’acciaio.

Come anticipato, per, è l’hi-tech ad avere conquistato la maggior parte dei genovesi: la telefonia risulta di nuovo in buona crescita, soprattutto per quanto riguarda i telefoni di alta gamma e i tablet, stabili i piccoli e grandi elettrodomestici che però non rappresentano tipici regali natalizi. Fra le nuove tendenze sul mercato dei prodotti tecnologici spiccano droni e hoverboard.

Bene anche le vendite di prodotti di bellezza e profumi - popolari sia tra le donne sia tra gli uomini, e il settore dell’ottica: per queste festività l'acquisto si è concretizzato principalmente sul "necessario”, come la sostituzione dell'occhiale completo regalato dal parente più prossimo, o la sola montatura, dando possibilità al ricevente di integrare con un successivo acquisto personalizzato di lenti.

Ristoranti al completo per le feste

Anche i ristoratori genovesi quest’anno possono dirsi soddisfatti: la maggior parte dei ristoranti sono già pieni sia per Natale sia a Santo Stefano, a San Silvestro e a Capodanno. Secondo le previsioni dell’Associazione Ristoranti Fepag-Ascom, i genovesi che trascorreranno le feste al ristorante saranno anche inclini a spendere qualche euro in più per pranzi e cene. Anche la spesa quest’anno ha avuto un budget un po’ più alto: caviale e salmone tornano nel carrello e sulle tavole dei genovesi, così come alcuni tipi di salumi di alta fascia sia nazionali sia esteri. I prodotti e gli ingredienti classici della tradizione restano comunque i preferiti per il cenone di Natale.