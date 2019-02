Giovani e lavoro: una giornata gratuita dedicata a cv e colloqui nel Municipio Ponente

Affacciarsi - e poi districarsi - nel mondo del lavoro con l’aiuto di esperti qualificati: il Municipio Ponente approva la mozione presentata dal giovane consigliere di A Sinistra, Filippo Bruzzone, per organizzare una giornata finalizzata ad aiutare i ragazzi del ponente a compilare il curriculum vite, affrontare un colloquio e interpretare correttamente l’offerta del potenziale datore di lavoro.

La mozione è stata portata in consiglio municipale il 31 gennaio, ed è stata approvata all’unanimità: «L’idea è di dividere la giornata in tre parti - spiega Bruzzone - La prima dedicata esclusivamente al cv, un “check” che aiuti i ragazzi a crearlo scegliendo la giusta foto e inserendo le giuste nozioni; la seconda sarà invece dedicata al colloquio di lavoro, gli esperti cercheranno di preparare i ragazzi e aiutarli a gestire stress, ansie e timori che possono ostacolare la buona riuscita. Infine, una terza parte dedicata alle nozioni di contrattualistica, in modo da capire cosa si intende quando si parla di contratto a tempo determinato, indeterminato, stage, apprendistato».

La data della giornata dedicata al cv è ancora in fase di preparazione. Il Municipio si è già attivato con l’Università di Genova e con la commissione di certificazione dei contratti di lavoro della provincia di Genova per selezionare gli esperti che parteciperanno all’incontro, che sarà gratuito e aperto a tutti e si terrà nella sede del Municipio, in piazza Gaggero.