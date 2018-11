Msc Virtuosa: la nuova nave salperà da Genova

Msc Crociere ha annunciato l'apertura delle vendite di Msc Virtuosa, che trascorrerà la stagione inaugurale nel Mediterraneo Occidentale a partire dall'8 novembre 2020. I primi a poter viaggiare sulla nave saranno i membri di Msc Voyagers Club, che godranno di questo e di altri privilegi del programma riservato ai fedelissimi della Compagnia. Per tutti gli altri crocieristi, le vendite apriranno il 3 dicembre.

Msc Virtuosa sarà la quarta nave di generazione Meraviglia e la seconda unità Meraviglia-plus dotata di una maggior quantità di cabine e di aree pubbliche. Msc Virtuosa evoca con il proprio nome l'abilità e l'expertise degli architetti Msc Crociere e dei partner dei cantieri navali Les Chantiers de l'Atlantique che hanno progettato e costruito questa classe innovativa di navi.

Msc Virtuosa offre agli ospiti un'ampia gamma di opzioni di intrattenimento, dining, benessere, shopping e, non da ultimo, l'Msc Yacht Club (la “nave nella nave” dedicata a chi cerca esclusività e lusso espressi in innumerevoli declinazioni).

Msc Virtuosa è dotata di tecnologia ultramoderna e a basso impatto ambientale: un sistema di pulizia degli scarichi per emissioni più pulite; un avanzato sistema di trattamento delle acque di riciclo; riscaldamento smart, strutture di ventilazione e impianti di aria condizionata (HVAC) per raffreddare gli spazi che ospitano le macchine; luci a led e ulteriori devices pensati per il risparmio energetico.

Msc Virtuosa salperà per il viaggio inaugurale da Genova l'8 novembre 2020 e farà tappa in alcune delle città più suggestive del Mediterraneo occidentale: Marsiglia, Barcellona, La Valletta e, in Italia, Civitavecchia e Palermo. I numeri di Msc Virtuosa: 181mila tonnellate di peso, 331 metri di lunghezza, 2.421 cabine con una capacità di 6.334 persone.