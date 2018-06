Msc Seaview è a Genova per il varo con Sophia Loren

Dopo la cerimonia di consegna all'armatore, avvenuta alla Fincantieri di Monfalcone, la nave Msc Seaview è arrivata oggi a Genova ed è pronta per il varo, in programma sabato 9 giugno con ospiti speciali.

La Seaview è costata circa 800 milioni di euro e ha una stazza lorda superiore a 153mila tonnellate e una lunghezza di 323 metri, dimensioni che le valgono il titolo di nave più grande e tecnologicamente avanzata ad essere mai stata progettata e costruita in Italia. Seaview è la seconda nave costruita in Italia da Msc Crociere ad entrare in servizio nel giro di soli 6 mesi (l'altra è la gemella Msc Seaside).

Percorrendo l'intera nave sul Ponte 8, una promenade accompagna i crocieristi lungo una passeggiata esterna con posti dove mangiare, bere, fare shopping, nuotare e prendere il sole. Suggestiva la vista dell'atrio con vetrate e degli ascensori panoramici. Ci sono poi diverse piscine, un centro benessere e un campo da calcio, oltre alla palestra.