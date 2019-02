Dopo Qui! Group falliscono anche Moody e Pasticceria Svizzera

Questa mattina in tribunale a Genova si è tenuta la prima riunione dei creditori di Qui! Group dopo il fallimento dell'azienda. Si attendeva una massiccia affluenza ma così non è stato. Oggi il giudice Daniele Bianchi prende atto dell'elenco dei creditori, ma non tutti riusciranno ad avere indietro i loro soldi.

Il numero dei creditori è aumentato in maniera esponenziale e la graduatoria parte con il considerare i crediti in prededuzione, che saranno in favore dei dipendenti, poi i creditori privilegiati e i chirografari, a cui andranno somme molto limitate.

Il temuto effetto domino dopo il fallimento di Qui! Group sembra purtroppo concretizzarsi. Secondo quanto rivela la Tgr Rai nell'edizione delle 14, un'altra società che fa capo a Gregorio Fogliani, la Moody Srl, ha presentato istanza di fallimento. Questo significa perdere il lavoro per 56 persone, impiegate fra via XII Ottobre e la Pasticceria Svizzera in via Albaro.