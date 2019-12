Via Luccoli dice addio a Molinari, ancora una serranda abbassata

Un altro negozio del centro storico abbassa le serrande: dopo 10 anni della nuova gestione chiude Molinari, specializzato in lingerie e costumi.

L’annuncio è arrivato con un cartello che verso metà dicembre ha fatto capolino sulla colorata vetrine del negozio: «Liquidazione totale per cessata attività». Una decisione sofferta per la proprietaria, Michela Saldi, che ha ricevuto nei giorni scorsi moltissima solidarietà dai clienti che avevano eletto quel piccolo negozio dalla vetrina colorata punto di riferimento per l’acquisto di calze, collant, biancheria intima e costumi.

Si tratta dell’ennesima chiusura in centro storico, dove i piccoli negozi di quartiere lottano per resistere all’offerta rappresentata da catene e brand internazionali. Lo scorso febbraio un altro negozio di lingerie aveva deciso di alzare bandiera bianca, quello delle Sorelle Ascoli, rimasto aperto per ben 87 anni.