Ex mercato del pesce a Cavour, si torna all'ipotesi struttura turistica

Torna in campo l’ipotesi polo turistico per l’ex mercato del pesce di piazza Cavour. A rivelarlo è il consigliere comunale del Pd, Alessandro Terrile, che sull’argomento ha presentato un’interrogazione scritta.

Terrile ha spiegato che la nuova strategia di Tursi sarebbe quella di affidare l’immobile - che ha costi di riqualificazione altissimi, circa 3 milioni di euro - in concessione per la realizzazione di strutture turistico-ricettive, con gli oneri di riqualificazione a carico dell’aggiudicatario. Che in cambio avrebbe una riduzione del canone di affitto e una durata della concessione che possa ammortizzare le spese sostenute.

La storia dell’ex mercato del pesce, è noto, è parecchio travagliata. Trasferiti i grossisti nella piastra realizzata a Ca’ de Pitta nel 2017, la storica struttura è rimasta vuota e priva di destinazione. Nel 2018 è stato emanato un bando di gara per la vendita a privati, con un prezzo fissato a 1,7 milioni, andato però deserto alla luce della cifra necessaria per ristrutturarlo.

Nel settembre del 2019 si era quindi pensato di trasformarlo in un centro per l’impiego con il supporto della Regione, progetto che non ha però mai visto la luce. Nei giorni scorsi, la risposta a un’interrogazione di Terrile (che della questione avrebbe voluto discutere in consiglio comunale) in cui si parla nuovamente di turismo, specificando non la vendita diretta, ma la concessione.

«Nel 2018 volevano venderlo, nel 2019 darlo alla Regione, nel 2020 affidarlo in concessione - è l’accusa di Terrile - Per la terza volta il Comune cambia idea, e il vecchio Mercato del Pesce resta inutilizzato e fatiscente. Dopo due anni e mezzo di governo, la Giunta procede a tentativi senza uno straccio di visione».