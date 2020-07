Mercato immobiliare, compravendite a picco a Genova nel 2020

Il blocco delle attività causato dal coronavirus ha fatto sentire i suoi effetti sulle compravendite immobiliari: a livello nazionale i primi tre mesi del 2020 si chiudono, infatti, con un calo del 15,5% delle transazioni che si portano a 117.047. Il primo trimestre del 2019 si era chiuso con 138.525 transazioni. Sul risultato ha pesato il lockdown iniziato a marzo e proseguito nei mesi successivi con effetti sui volumi che si vedranno anche nel secondo trimestre dell’anno.

Tra le metropoli spiccano Napoli e Bari (-19,5 %), Milano (-19,3%) e Genova (-19,2%). Il ribasso meno importante ha interessato Bologna che chiude con -6,4%. In Liguria fa peggio del capoluogo Savona, dove si registra un -23,7%, ma con volumi molto più ridotti (173 compravendite nel 2019, 132 nel 2020). Molto meno consistente il calo nelle altre due province (-4,1% La Spezia e -4,3 Imperia).

Previsioni mercato immobiliare 2020

A livello di compravendite, l'impatto del covid porterà a un ridimensionamento dei volumi di circa 100mila compravendite rispetto alla chiusura del 2019. I prezzi nelle grandi città potrebbero volgere alla stabilità, ma ci si aspetta ritocchi verso il basso per quelle realtà con un mercato immobiliare che difetta in termini di qualità e verso l'alto per immobili di buona qualità e con caratteristiche di pregio. Se si dovesse concretizzare il desiderio emerso durante la pandemia di case con spazi esterni potrebbe anche continuare la ripresa delle zone periferiche delle metropoli e dell'hinterland delle grandi città dove è più facile trovare queste tipologie a prezzi più vantaggiosi. Nonostante i bassi tassi di interesse che rendono decisamente convenienti i mutui l'incognita maggiore che incombe sul mercato immobiliare è l'andamento dell'economia, in particolare dell'occupazione (fonte Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa).