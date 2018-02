Dipendenti pubblici in piazza per il rinnovo del contratto

Lunedì 5 febbraio 2018 i sindacati hanno indetto in tutta Italia una manifestazione del personale della sanità e delle funzioni locali (Comuni, Regione, Città Metropolitana, ecc.) per il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro.

Presidio in piazza de Ferrari

Anche a Genova si terrà un presidio sotto la sede della Regione Liguria in piazza De Ferrari a partire dalle ore 10 durante il quale sarà chiesto un incontro al presidente della Regione Giovanni Toti. Recentemente le organizzazioni sindacali hanno siglato il contratto collettivo nazionale di lavoro per le funzioni centrali e ora, dopo quasi 9 anni di blocco contrattuale, vogliono procedere con la trattativa per rinnovare il contratto anche per i dipendenti delle autonomie locali e della sanità in Liguria. A promuovere la manifestazione Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl.