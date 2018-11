Maltempo in Liguria: Enel in contatto con le istituzioni e Arera per la sospensione delle bollette

Enel ricorda a tutte le famiglie che hanno subito interruzioni prolungate del servizio elettrico che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) prevede l’erogazione di indennizzi automatici, per i quali quindi non è necessario che venga presentata alcuna richiesta, direttamente nella bolletta elettrica.

Inoltre, Enel, accogliendo pienamente l’appello del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, è in contatto con le Istituzioni centrali e con ARERA per la sospensione della fatturazione ai clienti nelle aree della Liguria colpite dalla calamità naturale.