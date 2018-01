Turismo: 2017 da incorniciare per le presenze in Liguria

Sono 15 milioni e 551mila le presenze registrate nel 2017 in Liguria, circa mezzo milione in più rispetto al 2016. Un incremento del 3% delle presenze, quindi, e del 5% negli arrivi.

La provincia che ha visto maggiormente crescere le proprie presenze turistiche, a livello percentuale, è la Spezia (+6,18%), con 147.400 visitatori in più rispetto al 2016, per un totale di oltre 2,5 milioni di presenze. Savona, invece, è la provincia con il numero assoluto maggiore di presenze: oltre 5,7 milioni di turisti hanno scelto per la propria vacanza le spiagge tra Varazze e Alassio, le attività outdoor sulla costa e nell'entroterra.

L'aumento delle presenze, rispetto al 2016, è dell'1,34%. La provincia di Genova ha registrato un aumento del 3,21%, per un totale di circa 4,1 milioni di presenze, mentre la provincia di Imperia (+3,31%) ha registrato oltre 3,2 milioni di presenze, 103mila in più rispetto all'anno precedente.

«Dopo avere acceso i riflettori sulla Liguria durante le ultime vacanze di Natale con una grande campagna di comunicazione, siamo orgogliosi di questi dati che incoronano la Liguria regina del turismo italiano, anche d'inverno - ha affermato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -. Turismo per noi è sinonimo di sviluppo ed è per questo che continueremo a sostenere il settore con investimenti, iniziative di promozione e corsi di formazione mirati a formare figure professionali qualificate e che rispondano alle esigenze lavorative di una regione a vocazione turistica. I numeri ci danno ragione e ci stimolano a fare sempre di più e stiamo già pensando a una grande campagna di promozione estiva».