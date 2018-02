Turismo in Liguria, incentivi alle aziende che assumono

Gli ultimi dati sull'occupazione nel settore del turismo in Liguria sottolineano come non vi sia corrispondenza tra l'aumento degli arrivi, presenze e quantità e qualità dell'occupazione. Anche per questo oggi in Regione Cgil, Cisl e Uil Liguria, insieme alla Filcams, Fisascat e Uiltucs, parti sociali ed ente regionale hanno siglato il protocollo sul turismo, primo in Italia di questo genere. L'obiettivo dell'intesa è quello del superamento del carattere stagionale del turismo ligure, incentivando le aziende a garantire l'esercizio per periodi più lunghi creando maggiore e più duratura occupazione.

Alle aziende che assumeranno a tempo indeterminato o con contratti almeno di 8 mesi saranno riconosciuti incentivi da tre a seimila euro con possibilità di ulteriori incentivi in caso di assunzioni rivolte a personale disabile o inserito nelle liste di coloro che beneficiano della nuova misura di contrasto alla povertà (Rei).

Inoltre sono previsti dei percorsi di formazione per rafforzare le competenze dei lavoratori del settore e un ulteriore incentivo alle assunzioni, che sono il risultato di un accordo sindacale con le aziende del settore.

L'intesa raggiunta è stata resa possibile dalle risorse messe a disposizione dai fondi europei. A breve uscirà anche un bando sul turismo dedicato alle nuove figure professionali.