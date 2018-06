'Una Liguria sopra le righe': percorsi colorati e spot tv

Dopo i red carpet, i tappeti rossi che hanno contraddistinto l'estate 2017, è pronta la nuova campagna per promuovere il turismo in Liguria. Dal primo luglio andrà in onda sulle reti nazionali lo spot voluto dalla Regione e chi verrà in Liguria per le vacanze troverà 3.019 tappe e 485 chilometri di percorsi colorati che raccontano una 'Liguria sopra le righe', grazie alla campagna di promozione territoriale dell'estate 2018 che accompagnerà dal 16 luglio i turisti alla scoperta di 78 Comuni liguri.

Lo spot

Girato fra Boccadasse, il mare di Camogli, Varazze e il Beigua, lo spot ha come protagonisti Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio, coppia in tv e nella vita, con più di 2 milioni di follower su Instagram. Prodotto dall'agenzia Miyagi di Milano utilizzando soltanto maestranze liguri e location suggerite dalla Genova Liguria Film Commission, ha come target quei turisti che hanno conosciuto la Liguria - magari da giovani con la famiglia - ma non la frequentano più. Dietro alla Liguria delle bellezze artistiche e del pesto, suggerisce lo spot, vive una regione dove si può ballare in spiaggia, fare surf o downhill, e baciarsi al tramonto.

Una Liguria sopra le righe

Dal 16 luglio partirà “Una Liguria sopra le righe”. Ognuno dei 78 Comuni partecipanti sarà attraversato da tre percorsi, tre righe colorate dipinte sulla strada, tre modi di vivere la Liguria: Arte (rosso), Curiosità (blu) e Bambini (giallo). I visitatori potranno scegliere uno o più percorsi, andando così alla scoperta delle oltre tremila tappe che li punteggiano: gli “orgogli”, quei luoghi di cui gli abitanti vanno fieri.

Accompagnati dalle righe colorate si potrà davvero scoprire una Liguria nascosta, spesso segreta, con tanto da raccontare. Non si tratta dei “soliti” itinerari da guida turistica: la definizione dei 228 percorsi totali è stata affidata ai singoli Comuni, che a loro volta l'hanno demandata ai propri cittadini, associazioni, pro loco, parrocchie. L'esperienza di vivere il territorio è suggerita quindi “dalla base”: per la prima volta saranno gli stessi liguri a raccontare la propria terra, mostrando il proprio orgoglio di viverci.

E i liguri saranno protagonisti anche sui media regionali, con la campagna che sarà on air dal 16 luglio a sostegno della “Liguria sopra le righe” e che vedrà anche la partecipazione dei “testimonial” delle diverse località.

Fin dall'inizio della progettazione è stata coinvolta la Soprintendenza per l'Archeologia, le belle arti e il paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona, per le corrette valutazioni sull'impatto della campagna nei luoghi sottoposti a vincolo.

Alla campagna hanno aderito

Provincia di Genova: Arenzano, Borzonasca, Busalla, Chiavari, Cogoleto, Cogorno, Genova, Masone, Mezzanego, Moneglia, Ne, Orero, Portofino, Rapallo, Recco, Rezzoaglio, Ronco Scrivia, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante, Sori, Torriglia.

Provincia di Imperia: Apricale, Ceriana, Cervo, Cipressa, Civezza, Costarainera, Diano Castello, Dolceacqua, Dolcedo, Molini di Triora, Ospedaletti, Pietrabruna, San Lorenzo al Mare, Taggia, Terzorio, Triora, Vallebona, Ventimiglia, Vessalico.

Provincia di Savona: Alassio, Albenga, Albisola Superiore, Albissola Marina, Altare, Andora, Cairo Montenotte, Cosseria, Finale Ligure, Giustenice, Loano, Mioglia, Murialdo, Noli, Pietra Ligure, Sassello, Savona, Testico, Tovo San Giacomo, Varazze, Villanova d’Albenga, Zuccarello.

Provincia di Spezia: Ameglia, Arcola, Bolano, Borghetto di Vara, Brugnato, Deiva Marina, Framura, La Spezia, Lerici, Porto Venere, Riccò del Golfo, Rocchetta di Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, Vezzano Ligure.

La campagna social

Dall'orgoglio di mostrare il proprio territorio nasce l'hashtag che accompagnerà l'estate ligure: #orgoglioliguria, a cui faranno il paio via via i tanti hashtag dedicati ai singoli comuni (da #orgogliotaggia a #orgoglioarcola, e così via).

Saranno così i social media il luogo del racconto, e nuovamente saranno i liguri stessi i protagonisti: seguendo la stessa strategia di #orgogliopesto, dove a fianco dell'attività di Regione Liguria sono stati migliaia i contenuti postati dai partecipanti, l'obiettivo è quello di raggiungere il grande pubblico con la partecipazione diffusa dei cittadini e turisti.