La Liguria piace anche d'inverno, turisti affollano le località costiere

Per il fine settimana dell'Epifania il tasso di riempimento medio degli alberghi in tutta la regione era dell'80%, in particolare nelle località costiere più rinomate della riviera di ponente e nel Tigullio. Fanno il pieno anche le Cinque Terre e il Golfo dei Poeti, fanno sapere dalla Regione.

«I dati dimostrano che il nostro lavoro per destagionalizzare il turismo, anche grazie agli spot nazionali e alla campagna negli aeroporti e nelle città del nord Italia, ha dato i suoi frutti - ha commentato il presidente Toti su Facebook - dal Tricapodanno, che ha portato a Genova oltre 100mila persone, ai tanti eventi che hanno accompagnato le feste in ogni angolo delle nostra splendida regione».

L'attrattività della Liguria viene confermata indirettamente anche dalle performance sui social. Il profilo Instagram @turismoinliguria si posiziona secondo per numero di like ottenuti dai post pubblicati nel 2019 tra tutti i profili delle regioni italiane dedicati al turismo: la Liguria con 1.560.000 like è seconda solo al Trentino @visittrentino con 1.946.000 like, lasciando indietro anche Lombardia, Toscana, Sicilia.