Bandiere arancioni per un'accoglienza di qualità: 15 i Comuni premiati in Liguria

Il Touring Club Italiano ha annunciato oggi a Palazzo Ducale, in una cerimonia alla presenza di oltre 150 Sindaci, le 227 Bandiere arancioni del triennio 2018-2020. In Liguria sono 15 i comuni insigniti con il vessillo che riconosce la qualità turistico-ambientale dei piccoli borghi dell’entroterra: Airole (IM), Apricale (IM), Brugnato (SP), Castelnuovo Magra (SP), Castelvecchio di Rocca Barbena (SV), Dolceacqua (IM), Perinaldo (IM), Pigna (IM), Pignone (SP), Santo Stefano d'Aveto (GE), Sassello (SV), Seborga (IM), Toirano (SV), Triora (IM) e Varese Ligure (SP).

L'iniziativa è nata in Liguria nel 1998 (la prima bandiera arancione fu Sassello), grazie anche al contributo dell'assessorato al Turismo della Regione, con l'obiettivo di una maggiore valorizzazione dell'entroterra, del suo paesaggio, della sua storia, cultura e tipicità, per avviare un percorso di miglioramento e di crescita economica sostenibile, riconoscendo il ruolo centrale delle comunità locali.

La Bandiera arancione è pensata dal punto di vista del viaggiatore e della sua esperienza di visita: viene assegnata alle località che non solo godono di un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio, ma sanno offrire al turista un'accoglienza di qualità. Il marchio ha una validità temporanea, ogni tre anni i Comuni devono ripresentare la candidatura ed essere sottoposti all'analisi del Touring, che verifica la sussistenza degli standard previsti e garantisce così ai viaggiatori un costante monitoraggio della qualità dell'offerta turistica e alle amministrazioni uno stimolo al miglioramento continuo.

Su oltre 2.800 candidature in questi 20 anni solo l'8% ha ottenuto il riconoscimento.

La Bandiera arancione porta benefici reali e tangibili (+ 45% arrivi e + 83% di strutture ricettive in media, dall'anno di assegnazione) e supporta un vero e proprio 'circolo virtuoso': i dati raccolti restituiscono un quadro estremamente positivo, in molti casi in controtendenza rispetto al resto del Paese.