«No al trasferimento», sciopero e presidio dei lavoratori di Itas Assicurazioni

Lavoratori Itas Assicurazioni sul piede di guerra dopo l’annuncio, da parte dell’azienda, di voler trasferire 130 lavoratori dalla sede genovese di Piazza Piccapietra a Trento o Milano.

Circa 200 dipendenti si sono dati appuntamento martedì mattina per uno sciopero e presidio in largo Pertini, protesta terminata a Tursi, in occasione del consiglio comunale.

L’assessore al personale del Comune di Genova, Giorgio Viale, ha incontrato i lavoratori esprimendo «la vicinanza di tutta la giunta comunale ai dipendenti di Itas oggi in sciopero. La ricollocazione dei lavoratori di Genova presso altre sedi di Milano e Trento è anacronistica alla luce delle moderne modalità di lavoro e insensata a fronte della attuale emergenza coronavirus. Itas è una realtà radicata sul territorio ligure e il Comune di Genova farà il possibile perché rimanga tale, a tutela dell'occupazione e del mantenimento in città delle competenze della sede genovese».

La questione è approdata anche in consiglio comunale, dove è stato approvato un ordine del giorno fuori sacco che impegna la giunta e il sindaco a mobilitarsi per tutelare il futuro dei lavoratori e impedirne il trasferimento.