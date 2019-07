Quattro influencer in vacanza (pagata) a Genova

Da venerdì 5 a domenica 7 luglio una delegazione di 'influencer' provenienti da Italia, Francia, Olanda e Regno Unito saranno a Genova per vivere la città come destinazione per famiglie. Grande protagonista il mare, con una puntata in spiaggia in corso Italia e una speciale visita dietro le quinte all'Acquario. A completare l'experience, la visita alla Città dei bambini e un giro sulla ruota panoramica. Non mancherà la cultura, con la visita al Museo Archeologico di Pegli e una gita a Villa Pallavicini, che verranno raggiunti con la nave bus per ammirare Genova anche dal mare.

È possibile seguire il tour sui canali social della città di Genova: Facebook, Visit Genoa, Instagram genovamorethanthis e #genovamorethanthis.

L'iniziativa è stata organizzata dal Comune di Genova nell'ambito del piano di comunicazione e marketing ed è finanziata con le risorse dell'Imposta di soggiorno. Gli influencer sono stati selezionati dall'agenzia Happy Minds, specializzata in strategie di promozione turistica e influencer marketing.

Ecco i loro nomi e i loro canali:

KidsErOpUit - Blogger

https://kidseropuit.nl/

KidsErOpUit è un travel blog focalizzato su viaggi con bambini in Europa, che tratta sia il city break che l'outdoor per famiglie ed è molto seguito in Olanda, con 103mila lettori unici al mese. Il blog è nato nel 2014 e l'anno dopo Saskia, la fondatrice, ha vinto il 'Scandinavie Persprijs Denemarken 2015', il premio della stampa scandinava.

Zena Goldman – zenassuitcase - Iger

https://www.instagram.com/zenassuitcase/

https://www.zenas-suitcase.co.uk/

Zena è una Family Blogger UK, che vive a Nottingham. Il suo blog nasce nel 2011 per raccontare le sue avventure, con e senza i figli. Ha anche un profilo Instagram, attraverso il quale racconta i suoi viaggi. Parteciperebbe come Iger. Viaggerebbe con sua figlia di 5 anni e partirebbero da Birmingham.

Madame Oreille - Francia - Blogger

https://www.madame-oreille.com

https://www.madame-oreille.com/category/voyage/voyage-en-famille/

Aurélie è una blogger francese. Viaggia con sua figlia di 5 anni e racconta i viaggi focalizzandosi sulle sue emozioni. Madame-Oreille.com è un blog nato nel 2009 dalla passione per i viaggi. Oggi conta più di 500 articoli pubblicati, è diventato uno dei blog di viaggio più influenti, e l'unico sulla fotografia di viaggio. Nel 2016, il blog ha vinto il primo 'Clic d'Or', un premio consegnato da Adonet, l'associazione uffici turistici stranieri che premiano il miglior blog di viaggi francese.

Valentina Tarantini – Mammapuntoacapo - Instagramer

https://www.instagram.com/mammapuntoacapo/

Valentina è una blogger/Instagramer. Mammapuntoacapo è un progetto nato nel 2017, dalla passione e dalla voglia di condividere la sua vita da mamma. Parla delle sue passioni in chiave familiare, tra cui i viaggi. Ha due bimbe di 6 e 3 anni. È di Roma e parteciperebbe come Instagramer.