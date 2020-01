Inflazione, Liguria seconda regione per aumento dei prezzi nel 2019

Nel 2019 l'inflazione media allo 0,6% è costata a una famiglia tipo +185 euro su base annua, mentre un nucleo con due figli, per effetto dell'aumento dei prezzi, ha speso +243 euro su base annua. Lo afferma il Codacons, commentando in dati definitivi diffusi dall'Istat. La Liguria, dopo Trentino Alto Adige, è la regione d'Italia dove i prezzi sono cresciuti di più lo scorso anno con un rincaro medio per le famiglie di 230 euro annui.

«Se si considera - spiega il Codacons - la spesa per consumi delle famiglie registrata dall'Istat (e non solo un ristretto paniere di beni e servizi come fa erroneamente un'altra associazione che diffonde numeri inesatti) la famiglia 'tipo' italiana nel 2019 ha pagato in media 185 euro in più per l'acquisto di beni e servizi: a parità di consumi per la spesa alimentare (prodotti alimentari e bevande analcoliche), la cui inflazione rallenta al +0,8%, si è speso lo scorso anno appena 44 euro in più (+61 euro un nucleo con due figli)».

«Il dimezzamento dell'inflazione è dovuto alla grave crisi dei consumi da parte delle famiglie - spiega il presidente Carlo Rienzi -. Se i cittadini non comprano, i prezzi rimangono fermi, con effetti negativi sul lungo termine».

«A livello territoriale le differenze sono enormi - prosegue Rienzi -. Il Trentino Alto Adige è la regione dove l'inflazione più alta nel 2019 ha avuto un impatto maggiore sulle tasche delle famiglie, mentre la Sardegna è quella dove i prezzi sono cresciuti meno. Al punto che una famiglia residente in Trentino ha speso lo scorso anno 224 euro in più a causa dell'inflazione rispetto a una famiglia residente in Sardegna», conclude Rienzi.

Di seguito (fra parentesi inflazione e maggiore spesa annua in euro) la classifica ufficiale delle regioni dove i prezzi sono cresciuti di più nel 2019, con relativo incremento di spesa per la famiglia media (fonte elaborazioni Codacons su dati Istat).