Sorbillo apre a Genova: «Pizza gratis per tutti»

L'attesa è finita. Sabato 14 dicembre apre ufficialmente a Genova la pizzeria di Gino Sorbillo, uno dei pizzaioli più famosi di Napoli e del mondo, noto anche per le sue apparizioni in televisione dall'edizione israeliana di Masterchef alla Prova del Cuoco su Raiuno passando per i Menù di Benedetta e altre produzioni italiane e internazionali.

A ufficializzare l'apertura lo stesso Sorbillo che, sulla propria pagina Facebook, ha promesso "Pizza gratis per tutti" in occasione dell'inaugurazione di Lievito Madre Genova in piazza della Vittoria.

L'apertura della pizzeria di Sorbillo era stata annunciata a fine luglio mentre nelle scorse settimane si sono svolti i colloqui per le assunzioni, ai quali hanno partecipato oltre 1500 candidati. Genova si aggiunge così alla lista di città, italiane e internazionali in cui Sorbillo ha aperto pizzerie negli ultimi anni: Napoli, Milano, Roma, Miami e New York. La prima storica pizzeria napoletana venne aperta nel 1935 in via dei Tribunali nel centro storico della città partenopea dai nonni di Gino, Luigi Sorbillo e Carolina Esposito.