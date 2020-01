Ex Ilva: sospeso lo sciopero del 17 gennaio, resta lo stato di agitazione

Sospeso lo sciopero di lunedì mattina nello stabilimento di Cornigliano ex Ilva, oggi Arcelor Mittal, ma resta lo stato di agitazione.

La decisione di sospendere la protesta è stata presa dai sindacati in vista dell’incontro che si terrà a Roma venerdì 17 gennaio, cui parteciperanno i vertici aziendali e i coordinatori nazionali di Fiom, Fim e Uilm.

In base a quanto verrà stabilito al tavolo di confronto, le sigle sindacali hanno anticipato che lo sciopero si terrebbe lunedì 20 gennaio. Lo stato di agitazione, va ricordato, era stato proclamato a Genova dopo che Arcelor Mittal (che ha alla fine ripreso la trattativa per l’acquisizione) ha comunicato l'azzeramento del contratto integrativo aziendale a partire dal 31 dicembre in attesa di un nuovo accordo.