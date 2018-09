Ilva: plebiscito fra i lavoratori a favore dell'accordo nazionale

I lavoratori dell'Ilva di Cornigliano hanno votato a favore dell'accordo nazionale e del rispetto dell'Accordo di Programma per Genova. Hanno votato 1.123 dipendenti di Ilva: 1.012 (90,1%) si sono dichiarati favorevoli e 99 (8,8%) contrari.

«Ora bisogna dare seguito - scrive la Fiom in una nota - a ciò che si è scritto nell'accordo nazionale su Genova: tutti i firmatari dell'Accordo di Programma (Governo, Enti Locali, Autorità Portuale, Prefettura, Sindacati, ecc.) intorno a un tavolo entro il 30 settembre. In quella data scade la Cassa integrazione ed i lavori di Pubblica Utilità ed il rischio che il 1 ottobre i lavoratori dell'Ilva di Genova non abbiano l'ammortizzatore sociale e l'integrazione al reddito è una pericolosa realtà».

«L'attesa può durare fino al 23 settembre ma di fronte al silenzio da parte del Governo, il 24 settembre non può che essere l'inizio di una mobilitazione con la stessa determinazione che in questi anni abbiamo praticato», conclude la Fiom.