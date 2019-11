Crisi Ilva-Arcelor Mittal, lavoratori in Regione. A Roma il vertice con Conte

Giornata decisiva per il futuro dell’ex Ilva e dei 15mila lavoratori che rischiano il posto se Arcelor Mittal confermerà l’intenzione di recedere dal contratto di acquisto.

Mercoledì pomeriggio infatti i vertici della cordata incontreranno il premier Giuseppe Conte a Roma, un tentativo di riaprire la trattativa e convincere il colosso dell’acciaio ad acquisire l’azienda siderurgica come promesso nel 2018. E anche a Genova, in consiglio regionale si parlerà della vicenda, con alcuni lavoratori dello stabilimento genovese attesi in via Fieschi.

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, è stato d'altronde il primo a chiedere «una grande mobilitazione cittadina», così come già accaduto nel 2011 per Fincantieri, quando l’intera città si era mossa per tutelare lo stabilimento di Sestri Ponente e i suoi lavoratori dopo la paventata ipotesi di chiuderlo insieme con quello di Riva Trigoso.

La trattativa era andata avanti per settimane, e alla fine l’ad Giuseppe Bono aveva deciso di mantenerli entrambi. Una vittoria non solo per i lavoratori, ma per l’intera città. Che oggi è ancora una volta “chiamata alle armi” per tutelare il lavoro nel comparto siderurgico genovese.

I sindacati sono attesi nell’ufficio del governatore ligure, Giovanni Toti alle 11, per un incontro cui parteciperà anche l’assessore allo Sviluppo Economico, Andrea Benvenuti. Un incontro interlocutorio, niente proteste né manifestazioni sino a quando non sarà reso noto l’esito dell’incontro al governo. L’ad di Arcelor Mittal Italia, Lucia Morselli, ha però ribadito ai segretari generali di Fim, Fiom, Uilm e Usb, nel corso di un incontro che si è svolto martedì pomeriggio nello stabilimento di Taranto, la volontà di recedere dal contratto per l'acquisizione della fabbrica.

La motivazione addotta, ricordiamo, è l’eliminazione dello scudo legale che avrebbe consentito alla società di attuare il piano ambientale senza il rischio di incorrere in responsabilità penali. Proprio di un nuovo scudo si dovrebbe parlare oggi al governo nel corso del vertice coordinato dal premier Conte. Nel frattempo, a Genova, i lavoratori aspettano, preparandosi a una nuova mobilitazione che promette di paralizzare, potenzialmente, la città.