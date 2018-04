Ilva, accordo per 10mila lavoratori su 14mila. I sindacati: «Inaccettabile»

«Inaccettabile»: così la Fiom Cgil ha definito l’accordo siglato mercoledì a Roma tra ArcelorMittal e i rappresentanti del governo, che impegna la cordata che ha rilevato Ilva ad assumere alle stesse condizioni previste dall’accordo di programma 10mila lavoratori su 14mila.

La firma è arrivata a margine di un incontro durato 6 ore in cui il governo ha incontrato prima i sindacati e poi i vertici dell’azienda: «Il problema è rappresentato dal fatto che il governo e Mittal hanno firmato un accordo che prevede massimo 10 mila assunzioni, con l'obiettivo di Mittal di averne 8.500 in breve tempo, con la messa in discussione della struttura contrattuale, orari, turni, salari», fanno sapere dalla Fiom, che ha sottolineato di «non essere disponibile a un accordo del genere. Per Genova il rispetto dell’accordo di programma è la certezza che può permettere futuro al lavoro e all’occupazione».

Il governo ha già annunciato di avere riconvocato le parti in causa per il prossimo 11 aprile, ma da parte del sindacato è già arrivato l’avvertimento: «A queste condizioni l'appuntamento rischia di essere inutile».