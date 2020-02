Hennebique, pubblicato il bando di aggiudicazione al colosso lombardo

È stato pubblicato lunedì mattina l’avviso di aggiudicazione della concessione dell’ex silos Hennebique. L’avviso ufficializza l’assegnazione al consorzio composto dal colosso immobiliare lombardo Vitali e da Roncello Capital.

La concessione ha una durata di 90 anni con un canone di 370mila euro annui. L’associazione temporanea di imprese guidata dal gruppo di Peschiera Borromeo, specializzato nel recupero di grandi manufatti, aveva risposto al bando pubblicato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale nel giugno dello scorso anno, scalzando gli olandesi e la loro offerta.

Ancora non è chiara la destinazione d’uso finale dell’ex silos del grano, un edificio che sorge strategicamente tra Ponte Parodi e Ponte dei Mille, a loro volta oggetto di una riqualificazione che dovrebbe potenziare la vocazione crocieristica. Di certo però c’è che si tratta di un’operazione molto costosa e complessa, complici anche i vincoli imposti dalla Soprintendenza per conservare in primis la facciata.

Ottenuto il via libera dalla conferenza dei servizi, adesso il progetto di Vitali e Roncallo deve superare un ultimo scoglio prima di passare alla fase attuativa, e cioè il parere definitivo del Comitato di Gestione.