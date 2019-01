Gronda, trenta associazioni firmano manifesto in favore

Trenta associazioni genovesi e liguri hanno firmato stamattina, su invito della Camera di Commercio, il manifesto proposto da Confindustria Genova che rielabora e attualizza le ragioni del 'sì' alla Gronda di Genova. Altre hanno già annunciato la propria adesione e andranno a firmarlo in via Garibaldi nei prossimi giorni, in tempo per l'invio ufficiale al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli.

Il manifesto è stato presentato oggi dal presidente della Camera di Commercio Luigi Attanasio, dal presidente di Confindustria Genova Giovanni Mondini e dall'ex presidente camerale Paolo Odone, oggi in veste di presidente Ascom, che esattamente 10 anni fa aveva lanciato una massiccia campagna di comunicazione a favore della Gronda in occasione del dibattito pubblico di allora.

In sala erano presenti una quarantina di rappresentanti delle associazioni di categoria, sindacati e professioni che nell'ottobre scorso avevano aderito alla mobilitazione per la riscrittura del Decreto Genova, oggi diventato legge. Tutti gli interventi hanno sottolineato che l'opera è cantierabile, non prevede oneri aggiuntivi per i cittadini ed è già in ritardo.

Il manifesto è stato firmato da: Camera di Commercio di Genova, Confindustria Genova, Ance Genova, Ascom-Confcommercio Genova, Ascom-Confcommercio Liguria, Assagenti Genova, Fita-Cna Genova, Cna Genova, Cna Liguria, Spediporto, Coldiretti Genova, Confartigianato Genova, Confesercenti Genova, Confesercenti Liguria, Ordine dei consulenti del lavoro, Ordine degli Avvocati, Alleanza delle cooperative Liguria, Cisl Genova, Cisl Liguria, Collegio dei Periti, Confservizi, Ordine dei commercialisti, Uil Liguria, Collegio Geometri, Assoutenti Liguria, Trasporto Unito Fiap, Confitarma, Culmv Paride Batini, Compagnia delle Opere Liguria e Manageritalia Liguria.