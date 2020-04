Focus via social sui progetti per ripartire, l'idea del Gruppo giovani di Confcommercio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

Nuovi strumenti di confronto e riflessione, in tempi di Coronavirus, per riflettere sulle criticità del presente ma anche per cominciare a progettare il domani. L’idea parte dal Gruppo Giovani di Confcommercio Genova e si chiama #CaffèFuturo: una nuova finestra di dialogo con cui i giovani imprenditori genovesi vogliono confrontarsi con aziende, istituzioni e società civile. Il tutto grazie all’immediatezza della tecnologia e dei social: ogni venerdì mattina alle 9, sulle pagine ufficiali di Facebook e Instagram del Gruppo, verrà così realizzato un nuovo format settimanale che consiste in una "chiacchierata social" con interlocutori sempre diversi: nuove imprese, realtà Senior, istituzioni e società civile.

Nel primo appuntamento, in programma venerdì 17 aprile alle 9, il Gruppo Giovani di Genova si confronterà col presidente nazionale di Confcommercio Giovani Andrea Colzani, per parlare del progetto legato alla piattaforma "Il Negozio Vicino", strumento utile in tempi di emergenza sanitaria per sostenere il piccolo commercio di vicinato. Per spunti e segnalazioni è anche attivo un numero WhatsApp: 366.3597304.