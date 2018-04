Appalto pulizie al Gaslini, revocati i 35 licenziamenti

Dopo settimane di battaglia e un presidio permanente davanti agli ingressi del Gaslini, alla fine i dipendenti della Coopservice, l’azienda che ha in appalto il servizio di pulizie nell’ospedale pediatrico, possono tirare un sospiro di sollievo.

L’azienda ha infatti annunciato la revoca dei 35 licenziamenti annunciati nell’ambito della “razionalizzazione delle spese” richiesta dalla Regione. I sindacati erano subito scesi sul piede di guerra, annunciando un presidio di protesta con volantinaggio e, se necessario, anche lo sciopero.

Alla fine però la mobilitazione ha dato i frutti sperati, come confermato anche da Luca Pastorino, deputato di Liberi e Uguali: «Una storia che poteva diventare pericolosa per la vita di 35 persone, la maggior parte donne e madri di famiglia - è stato il commento - Grazie all’ottimo lavoro dei sindacati e alla nostra presenza siamo riusciti a ripristinare un po’ di quella buona politica, che spesso purtroppo manca. Ed ecco i risultati, niente licenziamenti e nessuna riduzione di personale per i dipendenti di Coopservice che lavorano all’Ospedale Gaslini di Genova».