Foum Ambrosetti, con il covid Liguria peggiorata meno di altre regioni

Si è svolta oggi a Genova la quarta edizione del Forum Liguria 2022, per la prima volta in modalità phygital. L'evento, organizzato con Regione Liguria, è stata l'occasione per presentare le principali evidenze del Rapporto 2020 e i tre ambiti che comporterebbero importanti impatti socio economici per la Liguria, guidandone la ripartenza: completamento delle opere infrastrutturali programmate, valorizzazione del patrimonio territoriale, attuazione del modello Liguria 5.0. Senza dimenticare di sottolineare le lezioni dell'emergenza covid-19, l'importanza del rilancio del turismo e dell'economia del mare.

«La Liguria - ha commentato il governatore Toti sui social - dopo l'emergenza covid è peggiorata meno del resto d'Italia. Ecco cosa è emerso dal rapporto di The European House-Ambrosetti e il motivo è semplice: durante il lockdown ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo tenuto aperti i cantieri e seminato tanto. Siamo stati i primi a chiudere quando era il momento di farlo, tra i primi poi a riaprire e tra coloro che hanno guidato la Conferenza delle Regioni per farlo con linee guida accettabili dalle categorie e non con quelle regole, un po' strampalate, arrivate dal Governo. Adesso vogliamo dire forte e chiaro che la cosa peggiore di una pandemia inaspettata sarebbe non imparare nulla. E finora purtroppo mi pare sia così: ancora un decreto Semplificazioni che non si vede, investimenti bloccati, la crisi delle autostrade irrisolta. Tanta propaganda e pochissimi fatti, questo è il vero male del Paese che dobbiamo debellare».

«Non parlerei di un Modello Genova, parlerei di uno spirito di Genova: quello che ha consentito di costruire il nuovo ponte. È stata la volontà di una regione, di una città, delle imprese», ha affermato in chiusura del suo intervento al forum Giovanni Toti.