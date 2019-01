Liguria, il governo sblocca 11 milioni per 224 Comuni

Oltre 11 milioni di euro destinati a 224 Comuni liguri per opere di messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e strade: è lo stanziamento sbloccato dal Viminale in favore degli enti locali della regione, che consentirà alle singole amministrazioni di intervenire su tutto il patrimonio comunale.

I fondi sono destinati a Comuni con meno di 20mila abitanti: il ministro degli Interni, Matteo Salvini, ha già scritto ai 7.402 sindaci dei comuni destinatari dello stanziamento per segnalare anche la pubblicazione sul sito www.interno.gov.it di un’apposita sezione con le risposte alle domande più frequenti relative all’applicazione pratica delle norme contenute nel decreto, con l’intento di supportare gli amministratori pubblici per il migliore utilizzo dei fondi.

«Per le amministrazioni locali della Liguria credo sia davvero una bella occasione - ha detto Salvini - Voglio inaugurare un nuovo corso di sempre maggior coordinamento e dialogo tra il ministero dell’Interno e gli enti locali».

Le risorse verranno così suddivise: 3.290.000 euro a 64 comuni in provincia di Genova, 2.8 milioni a 63 Comuni dell’imperiese, 3.4 milioni a 67 comuni della provincia di Savona e 1.57 milioni a 30 Comuni della provincia della Spezia.

«Gli 11,07 milioni di euro sbloccati dal vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini serviranno a rendere più sicuri gli edifici pubblici di 224 Comuni liguri e sarà possibile attuare interventi nelle scuole, sulle strade e negli immobili degli enti locali - ha detto il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Edoardo Rixi - Dopo anni in cui i nostri Comuni sono stati letteralmente abbandonati, specie quelli più piccoli, dal governo centrale, questo governo si sta dimostrando concretamente vicino ai sindaci e ai cittadini, alle loro esigenze anche in tema di sicurezza, sotto ogni aspetto».