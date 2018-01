Flyvalan, il 23 gennaio decolla il primo volo (scontato)

FlyValan ha finalmente conseguito da parte delle autorità aeronautiche romene l'upgrade per Atr72 del suo Certificato di Operatore Aereo (COA) e dal 23 gennaio partirà il volo Genova-Trieste.

Come noto, le attività di FlyValan, inizialmente previste per il 27 novembre, sono state ritardate a più riprese a causa del prolungarsi inatteso di tali procedure di certificazione. Per far fronte allo spiacevole verificarsi di queste condizioni, il vettore ha risposto offrendo il rimborso della tariffa, oltre a una compensazione economica o la riprotezione su altro vettore, in adesione al dispositivo della Ue in materia.

Il primo volo di FlyValan è ora previsto in decollo il prossimo 23 gennaio sulla tratta per Trieste, operata nelle giornate di martedì, giovedì e venerdi. I servizi di FlyValan sono già prenotabili sul sito web del vettore (flyvalan.com) e presso le agenzie di viaggio partner.

Nel periodo tra il 23 gennaio e il 6 di febbraio FlyValan offrirà uno sconto promozionale del 25% su tutte le sue tariffe di volo (Flexible, Standard, Light e Basic). Inoltre, il vettore attraverso il suo Customer Service sta già progressivamente contattando i passeggeri che avevano acquistato biglietti sulla tratta per Trieste nel corso di dicembre offrendo loro un biglietto gratuito (escluse l'administration fee e le tasse aeroportuali) come gesto di attenzione verso la clientela e di scuse per i disservizi provocati.