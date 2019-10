Ribaltamento a mare di Fincantieri, in primavera il via alla 'fase uno'

Ieri in Regione si è tenuto un incontro sulla situazione del ribaltamento a mare di Fincantieri fra organizzazioni sindacali, il governatore Giovanni Toti, insieme al sindaco di Genova Marco Bucci e al presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini.

Obiettivo del faccia a faccia fare il punto su Fincantieri uno, la prima fase, propedeutica al ribaltamento e pronta a partire in primavera che prevede la messa in sicurezza del rio Molinassi, compresa la briglia a monte e un tratto di banchinamento a mare. E contemporaneamente definire la road map per Fincantieri due e cioè il nuovo progetto che contempla tutte le attività di ampliamento per la costruzione di maxi navi, per avere il nuovo bacino operativo entro il 2024 e dare l'opportunità a Genova di costruire navi da 170mila tonnellate in un bacino di 400 metri.

Per quanto riguarda Fincantieri due, cioè l'ulteriore allargamento del cantiere, Toti ha ricordato che «sono in corso i tavoli tecnici per definire la fattibilità, arrivati a buon punto. Non appena saranno terminati le Istituzioni locali hanno intenzione di proporre al governo un accordo di programma che preveda le ulteriori fasi dell'opera compreso il suo finanziamento».

Al termine dell'incontro tutti i presenti si sono dati un nuovo appuntamento prima del varo della Legge di Stabilità che rappresenta il primo step di confronto con il governo.