Fincantieri, nuova maxi commessa dagli Stati Uniti

Fincantieri, attraverso Marinette Marine Corporation di Fincantieri Marine Group, si è aggiudicata una commessa per le fregate lanciamissili Usa di nuova generazione. Saranno costruite Oltreoceano e progettate a Genova.

Il contratto, dal valore di 795,1 milioni di dollari, prevede la progettazione di dettaglio e la costruzione della prima nave, oltre all'opzione preferenziale per la realizzazione delle altre nove fregate che la Marina degli Stati Uniti ha in programma di far costruire.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Premiata la professionalità di un gruppo industriale considerato a livello mondiale una vera eccellenza tecnologica - ha commentato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio -. L'Italia ancora una volta, nonostante le difficoltà dell'emergenza coronavirus, dimostra di avere competenze e qualità che ci permettono di primeggiare nel mondo, ma soprattutto dimostra la qualità del proprio approccio, un approccio vincente, vitale, di cui dobbiamo essere orgogliosi», conclude Di Maio.