Fatturazione elettronica, Agenzia Entrate smentisce problemi tecnici

«A partire dal primo gennaio 2019, sul sistema di interscambio (Sdi) dell'Agenzia delle Entrate sono già transitate, a livello nazionale, quasi un milione e mezzo di fatture elettroniche senza che il partner tecnologico Sogei abbia rilevato alcun problema tecnico o rallentamenti», precisa in una nota l'Agenzia dopo che alcuni utenti si sono lamentati per alcuni problemi sulla piattaforma, magari unicamente dovuti al gran numero di accessi in contemporanea.

«Anche i centri multicanale dell'Agenzia non hanno ricevuto segnalazioni di malfunzionamenti. Per il 97% dei documenti inviati è stata già resa disponibile la ricevuta dell'invio prima degli ordinari 5 giorni previsti dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate», chiarisce ancora l'Agenzia.

A confrontarsi con la fatturazione elettronica c'è anche Giulia da Campomorone, che descrive così la sua esperienza. «Sono una libera professionista con partita Iva - scrive -, e anche se rientro nel regime agevolato, che consente di rimandare l'utilizzo della fattura elettronica, ho comunque voluto portarmi avanti e provare ad attivare la fatturazione elettronica con una delle società che offrono questo tipo di servizio: sia il 2 sia il 3 gennaio non sono riuscita a portare a termine l’operazione, con tutta probabilità per l'eccessiva richiesta. Come me moltissimi liberi professionisti tra i 30 e i 40 anni si ritrovano a dover gestire questo passaggio, che senza assistenza professionale rischia di trasformarsi in un incubo».

L'auspicio è che dopo qualche impiccio iniziale, come sovente capita con le novità, i problemi vengano superati.