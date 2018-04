Comune e Università studiano il "fattore Famiglia": più aiuti ai nuclei in difficoltà

Comune, Regione e Università e associazioni uniscono le forze per capire se anche in Liguria possa essere applicato il “fattore Famiglia”, un nuovo sistema di valutazione del reddito che integra i calcoli Isee per integrare gli aiuti economici per le famiglie che si ritrovano a gestire un carico maggiore.

Della questione si è parlato nel corso di una riunione dell’Agenzia per la Famiglia del Comune di Genova e delle associazioni familiari, che si è tenuto lunedì mattina a Tursi. All’incontro hanno partecipato il vice Sindaco Stefano Balleari, l’assessore al Bilancio, Pietro Piciocchi, l’assessore alle Politiche Educative e Socio Sanitarie, Francesca Fassio, l’assessore alla Sicurezza, Stefano Garassino, e il consigliere delegato Sergio Gambino. In rappresentanza della Regione erano presenti la dirigente per le politiche socio-sanitarie e della famiglia, Maria Luisa Gallinotti, e il consigliere Matteo Rosso, insieme con i rappresentanti del Tigullio e della facoltà di Economia dell’Università di Genova, che si sono resi disponibili a una eventuale collaborazione nello studio del Fattore Famiglia.

«Si tratta di uno strumento che ritengo fondamentale per una più equa distribuzione degli aiuti alla famiglia che il Comune può erogare - ha spiegato l’assessore Fassio - Non basta l’Isee, occorrono nuovi indicatori che ci raccontino la realtà in cui vivono i nuclei familiari, specialmente quelli giovani. Il Comune di Genova lavorerà per predisporre uno studio di fattibilità sull’applicazione del Fattore Famiglia, in particolare sulle modalità di accesso ad alcuni servizi comunali».

Nel corso della riunione sono stati ascoltati Roberto Bolzonaro, ideatore del fattore Famiglia e Maurizio Bernardi, che lo ha applicato nel Comune di Castelnuovo del Garda: «L’Agenzia per la Famiglia è una realtà tangibile dell’amministrazione, la realizzazione di uno dei punti nodali del programma del Sindaco Marco Bucci - ha commentato l’assessore al Bilancio Piciocchi - Con questo incontro, dove sono state illustrate le best practices del Fattore Famiglia, già applicato in 13 Comuni italiani e allo studio di altri, ci siamo resi conto che si può fare e che lo vogliamo fare».

Simonetta Saveri dell’Agenzia per la Famiglia ha inoltre annunciato gli Stati Generali dell’Educazione, che si terranno a Palazzo Tursi in Sala di Rappresentanza il 30 e 31 Maggio con due giornate di ascolto di tutte le realtà che hanno a cuore l’educazione nel nostro territorio. La giornata conclusiva degli Stati Generali si terrà invece il 22 Settembre a Palazzo Ducale.

Che cos’è il Fattore Famiglia

Si tratta di uno strumento cui le Regioni e i Comuni possono ricorrere per erogare maggiori aiuti alle famiglie tenendo conto di fattori come il numero dei figli, la presenza di disabili nel nucleo, di donne in gravidanza e di anziani a carico. L’idea è quella di non tassare spese ritenute indispensabili per il mantenimento della famiglia, introducendo un livello di reddito non tassabile crescente all'aumentare del numero dei componenti: si tratta di una cosiddetta “no tax area”, al di sotto della quale non è previsto alcun prelievo fiscale.

Allo stesso tempo, per le famiglie che non rientrano nella “no tax area”, sarebbe previsto un sussidio. Per calcolare la no tax area si partirebbe dalla soglia di povertà, fissata a 7mila euro, e si userebbe una nuova scala di equivalenza che moltiplica le cifre sulla base della composizione del nucleo familiare. Se per esempio, una famiglia ha 3 figli a carico, la soglia della no tax area verrebbe fissata a 15.400 euro, cifra al di sotto del quale non verrebbe applicata alcuna tassa.