Wi-Fi in città: aumenta la copertura grazie ad accordo Comune-Fastweb

È stato presentato oggi presso il salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, alla presenza di Marco Bucci, sindaco di Genova, di Matteo Campora, assessore all'Ambiente e Rifiuti, Servizi civici e Informatica, e di Alberto Calcagno, Amministratore Delegato di Fastweb, il progetto di collaborazione tra l'operatore di telecomunicazioni e il Comune di Genova, finalizzato all'estensione in città della copertura della piattaforma Wi-Fi di Fastweb attraverso l'installazione di access point esterni negli spazi pubblici della città.

L'iniziativa costituisce la parte nevralgica di un piano infrastrutturale che vuol dare nuovo impulso allo sviluppo digitale del territorio confermando la vocazione del capoluogo ligure verso il modello di “citta intelligente” e quelle di Fastweb, operatore storicamente in prima linea nella diffusione delle più moderne tecnologie di comunicazione.

La realizzazione della nuova infrastruttura consentirà in primo luogo di potenziare a Genova la copertura del servizio Wow-Fi, il servizio di Wi-Fi sharing che permette a quasi 100mila clienti fissi e mobili Fastweb di navigare gratuitamente in mobilità accedendo in modo automatico con i propri dispositivi ai 36mila punti di accesso messi a disposizione oggi dai membri della Community e ai 600 access point esterni previsti nell'ambito del progetto annunciato oggi.

L'installazione dei 600 access point esterni, realizzata anche grazie alla collaborazione con il Comune, renderà la copertura della piattaforma Wireless di Fastweb sempre più capillare e in grado di rappresentare un abilitatore chiave per sperimentazioni importanti di Internet of Things e servizi di Smart City (si pensi ad esempio alla diffusione delle informazioni relative al traffico e al meteo, la gestione e la raccolta efficiente dei rifiuti e l'implementazione dei servizi di car e bike sharing per la mobilità pubblica, il monitoraggio ambientale, controllo del traffico etc.).

Nei primi mesi dell'anno è prevista l'installazione di 230 access point di ultima generazione che andranno ad aggiungersi ai 220 access point già installati nelle aree più frequentate della città (Lagaccio, Nervi, Pra', Quarto dei mille, Quezzi, San Fruttuoso, Sestri Ponente, Struppa; Manin/Marassi, San Gottardo/Marassi, San Quirico/Bolzaneto, Palmaro/Voltri, Teglia/Bolzaneto e Castelletto). La possibilità messa a disposizione dal Comune di utilizzare infrastrutture pubbliche porterà all'installazione di ulteriori 150 access point prevalentemente in centro città (Foce, Sampierdarena, Carignano, Centro e Albaro). Ognuna delle singole antenne outdoor di nuova generazione ha una copertura di circa cinquemila metri quadri.

Fastweb metterà a disposizione del Comune le esperienze già realizzate in altri territori e le proprie competenze, anche ad esempio per la definizione di una piattaforma di analytics per sviluppare servizi a valore aggiunto nell'ambito dei big data.

Inoltre, nel corso della presentazione, è stato mostrato il video immersivo della città di Genova realizzato con la tecnica della ripresa a 360 gradi, dono di Fastweb all'amministrazione comunale.

«La Civica Amministrazione - sottolinea il sindaco di Genova Marco Bucci - crede fortemente nella piattaforma lanciata da Fastweb, in grado di supportare servizi di smart city con applicazioni potenzialmente infinite. Noi vogliamo che Genova diventi una smart city, una città ‘intelligente’ e sempre più attrattiva per nuovi investitori e per nuove opportunità di impresa. Per fare questo occorre in primis crederci come amministrazione e fare in modo che anche i genovesi ci credano. Il futuro della nostra città passa necessariamente da questo tipo di infrastrutture, che sono fondamentali per comunicare in maniera sempre più rapida ed efficiente».