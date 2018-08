Evasione fiscale, il Comune recupera un milione di euro

Il Comune di Genova, secondo i dati ufficiali comunicati dal Ministero dell'Interno, si è confermato come uno dei comuni più virtuosi d'Italia per quello che riguarda la lotta all'evasione fiscale. Recuperato quasi un milione di euro quest'anno, per la precisione 967.576,98 euro. Un risultato ottenuto grazie alla collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanzia.

Dal 2010 a oggi recuperati 6 milioni di Euro

Complessivamente dal 2010 ad oggi gli uffici tributari del Comune di Genova, affiancati dal Nucleo Operativo Antievasione (Noa), hanno inviato all’Agenzia delle Entrate 3.507 segnalazioni distribuite nei diversi ambiti di cui 1.444 hanno dato origine ad altrettanti accertamenti fiscali. Complessivamente il corrispettivo riconosciuto al Comune di Genova dal 2010 a oggi ammonta a euro 6.134.060,32. Le segnalazioni scaturiscono essenzialmente da incroci di banche dati e dall’ordinaria attività degli uffici tributari comunali che hanno messo a punto tecniche e procedure in grado di far emergere informazioni utili ad identificare situazioni potenzialmente irregolari.

L’assessore Piciocchi: «Prioritarie le iniziative volte a salvaguardare l’equità fiscale»

«Le linee di indirizzo dell’amministrazione comunale - sottolinea l’assessore al bilancio Pietro Piciocchi - continuano a considerare prioritarie le iniziative volte a salvaguardare l’equità fiscale, a presidiare le attività di recupero dell’evasione e di contrasto all’elusione fiscale per perseguire le condizioni di uguaglianza sostanziale nel rispetto degli equilibri finanziari di bilancio. L’obiettivo - conclude Piciocchi - è quindi quello di sviluppare sempre di più la capacità dell’Ente di identificare ed elaborare, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, informazioni utili al recupero evasione dei tributi erariali».