Immobili dello Stato in vendita, in Liguria sono 62

Sono 62 gli immobili dello Stato in vendita in Liguria nell'ambito del piano straordinario di dismissione degli immobili pubblici, previsto dalla Legge di Bilancio 2019. L'Agenzia del demanio ha già pubblicato bandi regionali per la dismissione dei beni di minor valore su tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda la nostra regione si tratta di immobili di diversa tipologia situati nelle provincie di Genova, Imperia, Savona e La Spezia per un valore totale a base d'asta di circa 3,4 milioni di euro. Ci sono appartamenti, fabbricati, terreni, locali commerciali, magazzini, posti auto, autorimesse, un distributore di carburanti, un'ex casa cantoniera, un ex forte militare e un'ex galleria di protezione aerea. Il termine ultimo per partecipare alla gara è fissato alle ore 16 del 17 settembre 2019.

Tutti i beni del demanio in vendita

Sono sette gli appartamenti che vanno in vendita nel complesso residenziale 'La Meridiana', in località Montepertico, nel comune di La Spezia, con 23 posti auto coperti e 4 autorimesse; poi c'è un appartamento vista mare nel borgo marinaro di Camogli; un'ex casa cantoniera a Portovenere; un appartamento in centro a Savona e un ex forte militare a Bergeggi, in provincia di Savona, nella riviera ligure di Ponente.

In vendita anche Villa Via Aurelia a Camogli, affacciata sul golfo del Tigullio e composta da due edifici collegati tra loro da un giardino esterno. Per questo immobile c'è tempo fino al 15 ottobre 2019 per presentare la propria offerta.

Tutte le informazioni sugli avvisi di vendita sono disponibili nella sezione Piano vendite immobili dello Stato insieme a foto, descrizioni e dettagli sui singoli beni e sugli altri bandi in corso.