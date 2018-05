della Rocca Gioielli - Rolex usati: quali prezzi per investire con successo?

Quando si decide di acquistare Rolex usati, il prezzo è una importante discriminante affinché il proprio investimento si riveli redditizio. La chiave di un buon acquisto risiede in una corretta valutazione effettuata da esperti del settore, come i periti esperti della boutique di orologeria della Rocca Gioielli.

della Rocca Gioielli, storica azienda con sede a Bologna, si occupa di compravendita di Rolex usati dalla fine degli anni Ottanta. Presso la boutique è possibile richiedere valutazioni ed effettuare acquisti scegliendo tra orologi d’epoca con un range di prezzi estremamente ampio.

Da sempre sinonimo di lusso e prestigio, i Rolex usati hanno prezzi, in realtà, molto vari: per effettuare un investimento possono bastare poche migliaia di euro e, nell’arco di cinque o sei anni, il valore dell’orologio acquistato può già crescere notevolmente. La prima forma di investimento, in ogni caso, la si ottiene quando si acquista un orologio che soddisfa i propri gusti. Ai fini di scegliere il modello giusto anche per un potenziale guadagno futuro, è sempre meglio richiedere la consulenza di esperti del settore.

Acquistare un Rolex usato per trasformarlo in un investimento economico profittevole non è tanto questione di prezzi, quanto di tipologia e modello. Se si desidera acquistare dei Rolex usati a prezzi contenuti, ad esempio, è consigliabile scegliere modelli classici, oggetto di una sicura rivalutazione nel tempo, il cui entry level è più basso rispetto a quello degli orologi di tipo sportivo.

I modelli di Rolex usati più venduti danno una chiara idea della variabilità dei prezzi: per un GMT, un Submariner o un Daytona si possono spendere da 6.000 a diverse migliaia di euro. In dieci anni, il prezzo di un Rolex usato può raddoppiare, triplicare, o avere una crescita perfino maggiore, dando luogo a quello che di fatto può essere considerato un tasso di interessi alle stelle rispetto ad altre forme di investimenti finanziari.

Dato il valore di mercato e i prezzi, i Rolex usati sono tra gli orologi di lusso più contraffatti: riconoscere i Rolex vintage privi di valore non è semplice, dal momento che bastano alterazioni minime per ritrovarsi al polso un oggetto completamente privo di valore. Il modo migliore per tutelarsi da contraffazioni è quello di affidarsi a venditori specializzati in Rolex usati, in grado di effettuare valutazioni, garantire e certificare l’autenticità dell’orologio.

Per vendere o acquistare un Rolex usato al giusto prezzo, infatti, è fondamentale che l’orologio sia in buone condizioni, ma anche che sia dotato di relativo certificato di autenticità: la mancanza di questo documento può influire sui prezzi dei Rolex usati, anche se originali e ben conservati. della Rocca Gioielli offre un servizio altamente specializzato nel controllo e nella riparazione di Rolex usati, svolto da periti esperti iscritti ai ruoli 1033 e 1042 C.C.I.A.A. e del Tribunale di Bologna:

