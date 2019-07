Una storia lunga 135 anni, chiude De Magistris

Il 31 luglio chiude un'altra attività storica nel centro di Genova. Si tratta della cartoleria De Magistris in largo Pertini, sotto i portici dove si trova anche l'accademia di Belle Arti. In vista del definitivo addio è stata avviata una svendita promozionale, con sconti fino al 70 per cento.

La cartoleria è aperta dal 1884. L'attuale titolare è Bianca De Magistris, moglie dell'armatore Gianfranco Messina.

Per un'attività che chiude i battenti, un'altra, sempre in centro, si appresta a riaprire. Giovedì 4 luglio infatti è in programma l'inaugurazione del nuovo Moody.