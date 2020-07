Inaugurazione negozio Lego, fissata la data

L'attesa sta per finire. C'è una data per l'inaugurazione del negozio Lego in centro a Genova. Il nuovo store si trova all'angolo tra via Fieschi e via XX Settembre e aprirà al pubblico sabato 25 luglio 2020.

Nelle ultime settimane l'azienda Percassi si è occupata di selezionare il personale, fra cui un sales assistant part-time, uno store manager e un sales assistant. Lego va a occupare uno spazio in precedenza vuoto e si spera possa portare nuova linfa al commercio del centro città.

I mattoni colorati più famosi del mondo sono stati inventati nel lontano 1932 in Danimarca e diventati un brand mondiale. Ogni anno l'associazione LiguriaBricks dedica una mostra ai Lego, ma quest'anno, a causa dell'emergenza coronavirus, si è vista costretta ad annullare l'evento.

Ancora non si conosce il programma dell'inaugurazione del nuovo negozio Lego, ma il conto alla rovescia fra gli appassionati è già iniziato.