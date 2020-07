Un coworking in uno dei palazzi dei Rolli

Cofoundry, realtà imprenditoriale milanese guidata da Erica Turchetti già presente con la sua attività di coworking a Milano dal 2017, ha deciso di espandersi ed è arrivata a Genova. Scelta una location unica: Palazzo Lauro, già Palazzo Nicolò Lomellini (fondato alla fine del XVI secolo) in piazza della Nunziata 5, che custodisce millenni di storia genovese ed è parte del Sistema dei Rolli, nominato Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.

Cofoundry, tipologia di coworking nativo, intende creare una sinergia tra storia, inteso come contesto architettonico di pregio, ed innovazione che connota la formula che propone. Cofoundry nasce su 3 Co: coworking, cobusiness, community. La formula è quella di un coworking che punta sulla particolarità ed unicità di location storiche - individuate secondo criteri di pregio, rappresentanza ed accessibilità in termini di vicinanza ai trasporti (stazioni ferroviarie e mezzi pubblici) ed anche economica (con formule personalizzate e flessibili) con l'obiettivo di coinvolgere i già clienti e i potenziali coworker ad affermare il loro brand.

La nuova sede offre la possibilità avere uffici privati chiusi o spazi condivisi open space con desk dedicati. A Palazzo Lauro Cofoundry dispone di spazi al 4 e al 5 piano dedicati al coworking, con spazi coworking ed uffici arredati, mentre il 6 piano è dedicato alle attività della community, con sale riunioni, sale per la formazione, area break e ristoro, spazio eventi, la meravigliosa terrazza con vista mozzafiato su Genova.

A disposizione di ciascun coworker la linea fibra veloce e cavo lan, linea fissa telefonica, reception dedicata (dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 18.30), ritiro posta e pacchi, accesso al proprio ufficio/desk (tramite accesso elettronico) 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Inoltre è disponibile anche la connessione Milano/Genova con reception remota e l’utilizzo degli spazi sale riunioni e desk nella location milanese e in quella genovese. In totale sono disponibili 10 uffici + 12 postazioni e tre sale riunioni.

È possibile fissare una visita a Cofoundry Genova Palazzo Lauro in piazza della Nunziata 5, telefonando allo 02 89771259. Per ulteriori informazioni si può scrivere una email a info@cofoundry.it. Visite solo su prenotazione per rispettare il distanziamento fisico previsto dalle disposizioni anticovid.